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Регион 23.01.2019 18:15

Лидеры РФ и Турции обсудят активизацию контактов в сферах образования, науки, культуры и туризма

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Москве в среду уделят особое внимание проведению в 2019 году "перекрестного" года культуры и туризма.

"Особое внимание будет уделено проведению в текущем году в наших странах "перекрестного" Года культуры и туризма", - говорится в материалах ко встрече двух лидеров, распространенных пресс-службой Кремля.

Там отметили, что в ходе переговоров планируется обменяться мнениями по практическим шагам в направлении активизации двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества.

"В их числе - расширение и совершенствование контактов в сферах образования, науки, культуры и искусства, информации, туризма, по линии институтов гражданского общества двух стран", - говорится в материалах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЭРДОГАН, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]