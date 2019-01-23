Лидеры РФ и Турции обсудят активизацию контактов в сферах образования, науки, культуры и туризма

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Москве в среду уделят особое внимание проведению в 2019 году "перекрестного" года культуры и туризма.
"Особое внимание будет уделено проведению в текущем году в наших странах "перекрестного" Года культуры и туризма", - говорится в материалах ко встрече двух лидеров, распространенных пресс-службой Кремля.
Там отметили, что в ходе переговоров планируется обменяться мнениями по практическим шагам в направлении активизации двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества.
"В их числе - расширение и совершенствование контактов в сферах образования, науки, культуры и искусства, информации, туризма, по линии институтов гражданского общества двух стран", - говорится в материалах.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»