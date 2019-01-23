Мощное землетрясение зафиксировано на юге Индонезии

Подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксирован близ южного берега индонезийского острова Сумба, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической служба РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 14:39 мск в среду землетрясения имел координаты -10.39 градуса южной широты и 118.85 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 76 км к югу от острова Сумба.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".
Как сообщалось, накануне в этом районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 6 и 6,6.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»