Россия должна играть по правилам, а ее западным соседям следует быть сильными и запастись терпением, заявляет глава минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен.
"В наших интересах убедить Россию играть больше по правилам и в этом смысле вернуться к прошлому, от которого она тоже преуспеет. Хочу выразиться ясно - играть по правилам - это означает порядок, основанный на правилах, ничего иного. Уважать суверенитет других стран, например", - сказала У. фон дер Ляйен, выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По словам министра, западным соседям РФ следует быть сильными и проявлять выдержку.
"Россия не уважает слабость... С другой стороны, Россия - это наш сосед, она будет нашим соседом, остается им, и нам нужно с этим работать. Поэтому нужно быть сильным, нужно показывать выдержку в том, что касается ценностей, иначе Россия никогда не будет уважать вас", - сказала министр.
Встреча глав государств Азербайджана и Армении в полном формате, как правило, организуется сопредседателями Минской группы ОБСЕ - АП Азербайджана
Азербайджан отправил миротворцев в Южный Судан
Баку и Эр-Рияд готовят договор о военном сотрудничестве – министр обороны Азербайджана
Цены на нефть слабо меняются, Brent повысилась до $61,56 за баррель
Экспорт туркменской нефти через порт Новороссийск возобновится в феврале
Алекперов: сокращать нефтедобычу ОПЕК+ длительное время неправильно, добыча в США скоро стабилизируется
Агаларов заявил, что все обвинения США против него "из области фантастики"
Граждане Азербайджана пытались пронести из Ирана 2 кг героин в упаковках из-под стирального порошка
Около 80 новых учебников модульного типа планируют подготовить в Азербайджане – замминистра образования
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Баку прошел открытый урок, посвященный Василию Перову
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»