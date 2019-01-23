Россия должна играть по правилам, а ее западным соседям следует быть сильными и запастись терпением, заявляет глава минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

"В наших интересах убедить Россию играть больше по правилам и в этом смысле вернуться к прошлому, от которого она тоже преуспеет. Хочу выразиться ясно - играть по правилам - это означает порядок, основанный на правилах, ничего иного. Уважать суверенитет других стран, например", - сказала У. фон дер Ляйен, выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам министра, западным соседям РФ следует быть сильными и проявлять выдержку.

"Россия не уважает слабость... С другой стороны, Россия - это наш сосед, она будет нашим соседом, остается им, и нам нужно с этим работать. Поэтому нужно быть сильным, нужно показывать выдержку в том, что касается ценностей, иначе Россия никогда не будет уважать вас", - сказала министр.