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Дальнее зарубежье 23.01.2019 18:30

Глава минобороны ФРГ призывает РФ "играть по правилам"

Россия должна играть по правилам, а ее западным соседям следует быть сильными и запастись терпением, заявляет глава минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

"В наших интересах убедить Россию играть больше по правилам и в этом смысле вернуться к прошлому, от которого она тоже преуспеет. Хочу выразиться ясно - играть по правилам - это означает порядок, основанный на правилах, ничего иного. Уважать суверенитет других стран, например", - сказала У. фон дер Ляйен, выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам министра, западным соседям РФ следует быть сильными и проявлять выдержку.

"Россия не уважает слабость... С другой стороны, Россия - это наш сосед, она будет нашим соседом, остается им, и нам нужно с этим работать. Поэтому нужно быть сильным, нужно показывать выдержку в том, что касается ценностей, иначе Россия никогда не будет уважать вас", - сказала министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФРГ, МИНИСТР, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]