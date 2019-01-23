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Дальнее зарубежье 23.01.2019 18:44

Меркель в четверг обсудит с Барнье ситуацию с Brexit

Главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье в четверг посетит Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель, сообщила журналистам представитель правительства ФРГ Мартина Фиц.

"Завтра в 16.30 (19.30 ) канцлер примет главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье в ведомстве федерального канцлера, речь, конечно, снова пойдет о вопросе Brexit", - сказала М.Фиц.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, ЕС, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]