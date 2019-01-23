Меркель в четверг обсудит с Барнье ситуацию с Brexit

Главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье в четверг посетит Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель, сообщила журналистам представитель правительства ФРГ Мартина Фиц.
"Завтра в 16.30 (19.30 ) канцлер примет главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье в ведомстве федерального канцлера, речь, конечно, снова пойдет о вопросе Brexit", - сказала М.Фиц.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»