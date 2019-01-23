Баку и Эр-Рияд готовят договор о военном сотрудничестве – министр обороны Азербайджана

Баку учредил аппарат военного атташе Азербайджана в Саудовской Аравии, сообщил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.
З.Гасанов в среду принял посла Саудовской Аравии в Азербайджане Хамада бин Абдуллаха бин Сауда бин Худейра
«З.Гасанов, затронул текущее состояние военного сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией. Он особо отметил, учреждение аппарата военного атташе Азербайджана в Саудовской Аравии и подготовку договора о военном сотрудничестве между двумя странами», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
По словам министра, Азербайджан планирует официальный визит высокопоставленной делегации Минобороны в Эр-Рияд.
З.Гасанов выразил признательность Саудовской Аравии за поддержку справедливой позиции Азербайджана в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.
В свою очередь, Х. бин Абдуллах отметил, что Саудовская Аравия считает Азербайджан дружественным и братским государством и придает большое значение военному сотрудничеству с Баку.
Дипломат заявил, что Саудовская Аравия решительно осуждает агрессорскую политику Армении.
Ф.Исазаде
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