Баку и Эр-Рияд готовят договор о военном сотрудничестве – министр обороны Азербайджана

Баку учредил аппарат военного атташе Азербайджана в Саудовской Аравии, сообщил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.

З.Гасанов в среду принял посла Саудовской Аравии в Азербайджане Хамада бин Абдуллаха бин Сауда бин Худейра

«З.Гасанов, затронул текущее состояние военного сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией. Он особо отметил, учреждение аппарата военного атташе Азербайджана в Саудовской Аравии и подготовку договора о военном сотрудничестве между двумя странами», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

По словам министра, Азербайджан планирует официальный визит высокопоставленной делегации Минобороны в Эр-Рияд.

З.Гасанов выразил признательность Саудовской Аравии за поддержку справедливой позиции Азербайджана в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

В свою очередь, Х. бин Абдуллах отметил, что Саудовская Аравия считает Азербайджан дружественным и братским государством и придает большое значение военному сотрудничеству с Баку.

Дипломат заявил, что Саудовская Аравия решительно осуждает агрессорскую политику Армении.

Ф.Исазаде