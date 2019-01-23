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Оборона 23.01.2019 16:26

Баку и Эр-Рияд готовят договор о военном сотрудничестве – министр обороны Азербайджана

Баку учредил аппарат военного атташе Азербайджана в Саудовской Аравии, сообщил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.

З.Гасанов в среду принял посла Саудовской Аравии в Азербайджане Хамада бин Абдуллаха бин Сауда бин Худейра

«З.Гасанов, затронул текущее состояние военного сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией. Он особо отметил, учреждение аппарата военного атташе Азербайджана в Саудовской Аравии и подготовку договора о военном сотрудничестве между двумя странами», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

По словам министра, Азербайджан планирует официальный визит высокопоставленной делегации Минобороны в Эр-Рияд.

З.Гасанов выразил признательность Саудовской Аравии за поддержку справедливой позиции Азербайджана в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

В свою очередь, Х. бин Абдуллах отметил, что Саудовская Аравия считает Азербайджан дружественным и братским государством и придает большое значение военному сотрудничеству с Баку.

Дипломат заявил, что Саудовская Аравия решительно осуждает агрессорскую политику Армении.

Ф.Исазаде

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]