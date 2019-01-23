Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали ряд руководителей республиканского госпредприятия (РГП) "Казгидромет" по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила в среду пресс-служба КНБ.
"17 января в результате реализованных Комитетом национальной безопасности мероприятий, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.366 (получение взятки преступной группой в особо крупном размере - ИФ-К) УК РК задержаны ряд руководителей РГП "Казгидромет"", - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
В свою очередь в гидрометеослужбе со ссылкой на уведомление КНБ сообщили, что в качестве подозреваемых задержаны директор филиала РГП "Казгидромет" по Карагандинской области Роман Андрианов и заместитель генерального директора РГП "Казгидромет" Нуркен Султанов.
"РГП "Казгидромет" оказывает поддержку проводимым следственным мероприятиям, обеспечивает беспрепятственный доступ ко всем запрашиваемым материалам, и не располагает информацией о проводимых следственно-оперативных мероприятиях", - говорится в сообщении национальной метеослужбы, распространенном в среду.
РГП "Казгидромет" - национальная гидрометеорологическая служба Казахстана при министерстве энергетики.
Азербайджан отправил миротворцев в Южный Судан
Баку и Эр-Рияд готовят договор о военном сотрудничестве – министр обороны Азербайджана
Пашинян оправдывается: я не обсуждал с президентом Алиевым в Давосе конкретные детали карабахского урегулирования
Экспорт туркменской нефти через порт Новороссийск возобновится в феврале
Алекперов: сокращать нефтедобычу ОПЕК+ длительное время неправильно, добыча в США скоро стабилизируется
В Азербайджане зарегистрирована компания с уставным капиталом в 17 млн манатов
Агаларов заявил, что все обвинения США против него "из области фантастики"
Граждане Азербайджана пытались пронести из Ирана 2 кг героин в упаковках из-под стирального порошка
Около 80 новых учебников модульного типа планируют подготовить в Азербайджане – замминистра образования
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Баку прошел открытый урок, посвященный Василию Перову
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»