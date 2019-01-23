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СНГ 23.01.2019 16:42

В Казахстане два высокопоставленных сотрудника "Казгидромета" задержаны по подозрению в коррупции

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали ряд руководителей республиканского госпредприятия (РГП) "Казгидромет" по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила в среду пресс-служба КНБ.

"17 января в результате реализованных Комитетом национальной безопасности мероприятий, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.366 (получение взятки преступной группой в особо крупном размере - ИФ-К) УК РК задержаны ряд руководителей РГП "Казгидромет"", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

В свою очередь в гидрометеослужбе со ссылкой на уведомление КНБ сообщили, что в качестве подозреваемых задержаны директор филиала РГП "Казгидромет" по Карагандинской области Роман Андрианов и заместитель генерального директора РГП "Казгидромет" Нуркен Султанов.

"РГП "Казгидромет" оказывает поддержку проводимым следственным мероприятиям, обеспечивает беспрепятственный доступ ко всем запрашиваемым материалам, и не располагает информацией о проводимых следственно-оперативных мероприятиях", - говорится в сообщении национальной метеослужбы, распространенном в среду.

РГП "Казгидромет" - национальная гидрометеорологическая служба Казахстана при министерстве энергетики.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАЗГИДРОМЕТ, КОРРУПЦИЯ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]