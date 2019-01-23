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Дальнее зарубежье 23.01.2019 19:11

В ЕС настаивают: Великобритания должна выплатить компенсацию после Brexit даже в случае отсутствия сделки

Великобритания обязана выплатить обговоренную с ЕС компенсацию по Brexit, даже если она покинет Евросоюз без сделки, заявил газете "Монд" главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье.

"Что касается бюджета ЕС, мы всегда говорили одну простую вещь: вся совокупность обещаний, сделанных Великобританией в качестве члена ЕС должна соблюдаться", - сказал М.Барнье.

"Будет сложнее склонить ее к соблюдению в случае отсутствия сделки, но мы все еще настаиваем: эти обязательства закреплены на юридическом уровне, и не я не могу представить, чтобы Великобритания не соблюдала свои обязательства", - добавил он.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в декабре 2018 года пообещала, что Лондон не заплатит ЕС обговоренную сумму при выходе из Евросоюза, если не удастся добиться торговой сделки с Брюсселем.

Великобритания в рамках "развода" с ЕС обязана выплатить свою долю в бюджет ЕС, который рассчитывался в период с 2014 по 2020 года. Великобритания оценивает эту сумму в 39 млрд фунтов стерлингов.

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]