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Дальнее зарубежье 23.01.2019 22:31

В Берлине не исключают переноса крайней даты выхода Великобритании из ЕС

Представитель правительства ФРГ Мартина Фиц не исключила возможного переноса срока Brexit.

"Мы должны узнать, чего хочет Великобритания и как она представляет себе дальнейший путь, в особенности это касается вопросов переноса (даты выхода из ЕС - ИФ). Таким вопросом мы займемся только в том случае, если сама Великобритания этого переноса захочет. Сейчас важно знать, как британцы представляют себе дальнейшие действия и как британцы в будущем хотят выстраивать отношения с ЕС", - сказала М.Фиц журналистам в Берлине в среду.

По ее словам, в настоящее время Германия ждет действий британской стороны.

"Мяч на стороне Великобритании. Правительство Германии исходит из того, что правительство Великобритании скоро согласует новые предложения, и что они могут быть поддержаны большинством нижней палаты парламента Великобритании. Только на этой основе 27 стран-членов ЕС могут действовать", - указала представитель немецкого правительства.

В 2016 году в Соединенном Королевстве по итогам референдума о членстве Британии в ЕС победили сторонники Brexit, набрав 51,89% против 48,11%, высказавшихся против выхода из европейского блока. Правительство премьер-министра Дэвида Кэмерона, активно выступавшего против выхода из ЕС, тогда подало в отставку.

2 февраля 2017 года правительство Великобритании окончательно согласовало план выхода страны из ЕС, процесс Brexit согласно этому плану должен завершиться до 29 марта 2019 года.

При этом дискуссии представителей Лондона и Брюсселя об условиях выхода Соединенного Королевства из Европейского союза и дальнейших взаимоотношениях Британии с европейским блоком сильно затянулись, так как сторонам долго не удавалось прийти к консенсусу по ряду вопросов. Одним из ключевых камней преткновения на переговорах являлся вопрос о статусе границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, которая после Brexit должна стать внешней границей ЕС.

В конце 2018 года правительство Терезы Мэй и представители Брюсселя согласовали проект соглашения об условиях Brexit, однако этот документ требовал ратификации со стороны властей всех 27 стран-участниц ЕС, а также Британского парламента. 15 января 2019 года парламент Британии проголосовал против предложенного проекта сделки с ЕС. Таким образом, перед правительством встает выбор: завершать Brexit без сделки с Брюсселем или замораживать процесс выхода из ЕС.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, BREXIT, СРОКИ


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