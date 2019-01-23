Крупные компании не платят налоги полностью почти нигде в Евросоюзе - исследование

Крупные компании практически ни в одной стране Европейского союза не выплачивают налоги в полном объеме, пишет газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на результаты исследования, проведенного фракцией "зеленых" в Европарламенте.
В статье указывается на огромное несоответствие между официально назначенными налогами и теми суммами, которые фактически выплачивают международные компании.
Первое место по размерам этой разницы занимает Люксембург. В этой стране в 2011-2015 гг. официальная налоговая ставка составляла 29%, в то же время крупные компании фактически платили лишь 2%.
Вдвое меньше положенного составляют налоговые отчисления на Мальте, в Австрии, Нидерландах и Франции. В Германии налоговая ставка находится около 30%, но отчисления крупных концернов составляют лишь порядка 20%, отмечает Deutsche Welle.
Только в Болгарии авторы исследования не зафиксировали никаких расхождений между назначенными и фактически уплаченными налогами.
Эксперт фракции "зеленых" в Европарламенте по финансовой политике Свен Гигольд призвал обеспечить большую прозрачность налоговых практик, применяемых многонациональными компаниями.
"Еврокомиссия представила хорошее предложение по обеспечению налоговой прозрачности в крупных концернах. Теперь министр финансов ФРГ Олаф Шольц должен отказаться от тактики блокады и выступить в Совете ЕС в поддержку налоговой прозрачности", - заявил С.Гигольд в интервью Suddeutsche Zeitung.
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