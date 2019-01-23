Граждане Азербайджана пытались пронести из Ирана 2 кг героин в упаковках из-под стирального порошка

Азербайджанские таможенники предотвратили попытку незаконного проноса на территорию республики из Ирана гражданами Азербайджана 2 кг героина.
«Сотрудниками Билясуварского таможенного поста был проведен осмотр добиравшихся пешком из Ирана на родину двух граждан Азербайджана - Рамида Велиева и Сурхая Фараджева. Во время таможенного осмотра в вещах Р.Велиева были обнаружены три пачки из-под стирального порошка «Софлан», в которых были упакованы четыре целлофановых свертка с наркотиками», - сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Азербайджана.
В трех из свертков таможенники обнаружили героин, общий вес которого с пакетами составил 2,005 кг. В четвертой упаковке были упакованы 100 г метамфетамина.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»