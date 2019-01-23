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ТЭК 23.01.2019 16:56

SOCAR интересуется разведкой и добычей газа на Черном море совместно с Romgaz

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) заинтересована в разведке и добыче газа в Черном море совместно с румынской Romgaz, говорится в сообщении Romgaz.

Генеральный директор румынской компании Адриан Волинтиру обсудил в Баку с представителями SOCAR перспективы сотрудничества.

«В ходе встречи обсуждались проекты, представляющие общий интерес. В частности, представители SOCAR заявили об интересе Госнефтекомпании к разведке и добыче газа на Черном море в партнерстве с Romgaz, если румынская компания решит ее привлечь к этому проекту. Romgaz со своей стороны выразила намерение сотрудничать с SOСAR в проектах по добыче газа на суше в Азербайджане и на шельфе Каспийского моря», - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, представители SOCAR заявили о возможности сотрудничества двух компаний в рамках проектов Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) и Транс-Адриатического газопровода (TAP).

«Обе компании продолжат переговоры о возможном сотрудничестве, чтобы конкретизировать их.Мы также определили возможности обмена опытом в сфере хранения газа. SOCAR и Romgaz имеют схожую ситуацию, владея мощностями по хранению газа на уровне 3 млрд. кубометров и общие намерения по развитию этой деятельности», - заявил гендиректор Romgaz, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По итогам встречи А.Волинтиру заявил что, участие SOCAR в крупных проектах совместно с Romgaz откроет «румынской компании дорогу для экспансии на международные рынки».

«Организация партнерства с такой компанией, как SOCAR, с перспективой расширения для нас представляет важность, поскольку это принесет большие выгоды не только Romgaz, но и энергетическому сектору и национальной экономике в целом. Romgaz стремится расширить свою деятельность на внешнем рынке, изучив новые возможности и определив оптимальные и эффективные пути расширения», - подчеркнул А.Волинтиру.

В настоящее время деятельность SOCAR в Румынии связана с розничной торговлей нефтепродуктами. В настоящее время под брендом «SOCAR» в Румынии функционирует 41 АЗС в 19 регионах страны.

SOCAR в 2011-2017гг выплатила налогов в бюджет Румынии на сумму $86,4 млн.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РУМЫНИЯ, SOCAR, ИНТЕРЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]