Более трети евреев в ЕС не чувствуют себя в безопасности и задумываются над эмиграцией - исследование

Политический популизм в мире даёт почву для возрождения антисемитизма, заявил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор.
"Сегодня многие семена того, что было посеяно раньше, сеются вновь: тяжёлая экономическая ситуация, поиски "козлов отпущения" среди меньшинств, идеи экстремистского национализма и слабость политического центра. Массы вновь смотрят в сторону опасного популизма", - говорится в заявлении В.Кантора, которое зачитала исполнительный вице-президент ЕЕК Рая Каленова на церемонии, приуроченной ко Дню памяти Холокоста в Европарламенте.
По его словам, вместе с популизмом вернулись и лозунги прошлого, политики заявляют, что говорят "от имени народа", а своих противников называют "врагами народа", евреев в частности "опять делают "козлами отпущения" и подвергают преследованиям".
"Согласно шокирующим результатам недавнего опроса общественного мнения, проведённого CNN, почти каждый пятый европеец считает, что антисемитизм - это ответ на повседневное поведение евреев, а каждый третий ничего не знает о Холокосте", - сообщил глава ЕЕК.
Он добавил, что согласно отчёту Агентства по фундаментальным правам, 38% европейских евреев рассматривают возможность эмиграции из Европы, поскольку не чувствуют себя там в безопасности.
"Не заблуждайтесь, старые демоны антисемитизма никогда не покидали Европу. Просто сейчас к ним присоединились новые его проявления", - сказал он.
Церемонии, приуроченная ко Дню памяти жертв Холокоста, проходит в среду в здании Европарламента в Брюсселе под личным патронатом председателя ЕП Антонио Таяни. Мероприятие организовано Европейским еврейским конгрессом совместно с рабочей группой Европарламента по противодействиюантисемитизму.
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