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ТЭК 23.01.2019 17:15

Алекперов: ЛУКОЙЛ изучает новые ГРР блоки на каспийском шельфе Азербайджана

"ЛУКОЙЛ" изучает новые геологоразведочные блоки на шельфе Азербайджана и Казахстана, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы рассматриваем новые геологоразведочные блоки в Азербайджане, прорабатываем совместно с ГНКАР. Не хотел бы говорить, какие блоки, потому что все находится на ранней стадии", - сказал он, комментируя итоги встречи в Давосе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В.Алекперов подчеркнул, что стороны не обсуждали участие в проекте Азери-Чираг-Гюнешли, из которого выходит ряд иностранных инвесторов.

"Мы заинтересованы в том, чтобы развиваться на территории Каспийского моря. Мы ведем переговоры с Казахстаном. Подписаны документы по блоку "Женис", готовятся материалы для создания СП. Готовятся еще ряд блоков на шельфе Казахстана. Мы понимаем эту провинцию (на Каспии - ИФ) и хотели бы использовать накопленный опыт не только в России, но и в Азербайджане и Казахстане", - сказал он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, ЛУКОЙЛ, ИНТЕРЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]