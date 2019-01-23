Алекперов: ЛУКОЙЛ изучает новые ГРР блоки на каспийском шельфе Азербайджана

"ЛУКОЙЛ" изучает новые геологоразведочные блоки на шельфе Азербайджана и Казахстана, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы рассматриваем новые геологоразведочные блоки в Азербайджане, прорабатываем совместно с ГНКАР. Не хотел бы говорить, какие блоки, потому что все находится на ранней стадии", - сказал он, комментируя итоги встречи в Давосе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В.Алекперов подчеркнул, что стороны не обсуждали участие в проекте Азери-Чираг-Гюнешли, из которого выходит ряд иностранных инвесторов.

"Мы заинтересованы в том, чтобы развиваться на территории Каспийского моря. Мы ведем переговоры с Казахстаном. Подписаны документы по блоку "Женис", готовятся материалы для создания СП. Готовятся еще ряд блоков на шельфе Казахстана. Мы понимаем эту провинцию (на Каспии - ИФ) и хотели бы использовать накопленный опыт не только в России, но и в Азербайджане и Казахстане", - сказал он.