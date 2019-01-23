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Дальнее зарубежье 23.01.2019 22:12

Швеция намерена в 2030г запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

Швеция в 2030 году прекратит продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Это один из ключевых пунктов программы нового правительства страны, которое рассматривает борьбу с глобальным потеплением и выполнение Парижского соглашения по климату в качестве приоритетных шагов. Для достижения этой цели власти собираются в ближайшие годы активно заниматься созданием по всей стране разветвленной инфраструктуры для подзарядки электрического автотранспорта, отмечает Deutsche Welle.

"Швеция должна стать первым в мире государством всеобщего благоденствия, не использующим ископаемые энергоносители", - заявил премьер-министр Швеции, социал-демократ Стефан Лёвен.

Тем не менее, Швеция - уже десятая страна, которая назвала конкретную дату прекращения регистрации новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, заявила представительница немецкого отделения Greenpeace Марион Тиман.

В частности, Норвегия планирует отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в 2025 году. В прошлом году почти половина продаж легковых машин в этой стране приходилась на "чистые" автомобили. При этом доля электромобилей составила 31,2%, остальные были гибридами.

Кроме того, отказаться от двигателей внутреннего сгорания к 2030 году намерены Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Нидерланды, а также Париж. Этот же срок называет Китай, мировой лидер по числу продаваемых электромобилей, и Индия.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]