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Conde Nast ограничит доступ к онлайн-версиям всех своих журналов

Издательский дом Conde Nast до конца текущего года введет ограничения доступа к электронным версиям всех своих журналов, пишет The Wall Street Journal.

В настоящее время только три журнала Conde Nast имеют ограничения к публикуемым в интернете материалам - The New Yorker, Vanity Fair и Wired. Пользователи могут прочитать бесплатно четыре статьи в месяц, остальные доступны после оформления подписки.

По словам главного директора издательства по доходам и маркетингу Памелы Дракер Манн, нововведение не приведет к сокращению числа читателей онлайн-изданий и поможет увеличить выручку.

Предыдущий опыт это подтверждает. The New Yorker, начавший предоставлять платный доступ к онлайн-материалам в ноябре 2014 года, в 2018 году получил выручку от подписки в размере $115 млн против $68 млн в 2015 году. Стоимость годовой подписки на выходящий почти каждую неделю журнал вскоре составит $149 вместо текущих $119.

Wired и Vanity Fair, ограничившие доступ к своим материалам в прошлом году, имеют 900 тыс. и 1,2 млн платных подписчиков соответственно.

Conde Nast, являющееся подразделением Advance Publications Inc., также издает такие журналы, как GQ, Vogue и Bon Appetit.

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Тэги: США, ИЗДАТЕЛЬ, ЖУРНАЛЫ, ПОДПИСКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]