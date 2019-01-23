Conde Nast ограничит доступ к онлайн-версиям всех своих журналов

Издательский дом Conde Nast до конца текущего года введет ограничения доступа к электронным версиям всех своих журналов, пишет The Wall Street Journal.
В настоящее время только три журнала Conde Nast имеют ограничения к публикуемым в интернете материалам - The New Yorker, Vanity Fair и Wired. Пользователи могут прочитать бесплатно четыре статьи в месяц, остальные доступны после оформления подписки.
По словам главного директора издательства по доходам и маркетингу Памелы Дракер Манн, нововведение не приведет к сокращению числа читателей онлайн-изданий и поможет увеличить выручку.
Предыдущий опыт это подтверждает. The New Yorker, начавший предоставлять платный доступ к онлайн-материалам в ноябре 2014 года, в 2018 году получил выручку от подписки в размере $115 млн против $68 млн в 2015 году. Стоимость годовой подписки на выходящий почти каждую неделю журнал вскоре составит $149 вместо текущих $119.
Wired и Vanity Fair, ограничившие доступ к своим материалам в прошлом году, имеют 900 тыс. и 1,2 млн платных подписчиков соответственно.
Conde Nast, являющееся подразделением Advance Publications Inc., также издает такие журналы, как GQ, Vogue и Bon Appetit.
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