В Азербайджане зарегистрирована компания с уставным капиталом в 17 млн манатов

Министерство налогов Азербайджана зарегистрировало ряд компаний, действующих в различных сферах, сообщает сайт газеты «Vergiler».

В частности, 26 декабря 2018 года государственную регистрацию прошло ООО «Лянкяранский олимпийский спортивный комплекс». Уставный капитал общества составляет 17 млн 127,812 тыс. манатов, его официальным представителем является Рамин Рагимов.

Госрегистрацию 26 декабря также прошло ООО «Деловой центр DOST» с уставным капиталом в 1 тыс. манатов. Его официальным представителем является Ниязи Рагимов.

В декабре в Азербайджане были зарегистрированы две компании в нефтяном секторе – ООО «Azerbaijan Pirsaat oil» и ЗАО «N-oil Management». Уставный капитал Azerbaijan Pirsaat oil составляет 10 тыс. манатов, N-oil Management – 2 тыс. манатов. Представителями компаний являются гражданин Китая Тан Хинджи и Рауф Агаев соответственно.

Кроме того, в декабре прошлого года было зарегистрировано ООО «Fortis Agro» с уставным капиталом в 200 тыс. манатов. Представителем компании является Эльшад Байрамов, а также ООО «Mia Group» с уставным капиталом в 2 млн 500,1 тыс. манатов (официальным представителем является Эльдар Мамедов).

А.Мамедов