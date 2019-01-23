В Азербайджане зарегистрирована компания с уставным капиталом в 17 млн манатов

Министерство налогов Азербайджана зарегистрировало ряд компаний, действующих в различных сферах, сообщает сайт газеты «Vergiler».
В частности, 26 декабря 2018 года государственную регистрацию прошло ООО «Лянкяранский олимпийский спортивный комплекс». Уставный капитал общества составляет 17 млн 127,812 тыс. манатов, его официальным представителем является Рамин Рагимов.
Госрегистрацию 26 декабря также прошло ООО «Деловой центр DOST» с уставным капиталом в 1 тыс. манатов. Его официальным представителем является Ниязи Рагимов.
В декабре в Азербайджане были зарегистрированы две компании в нефтяном секторе – ООО «Azerbaijan Pirsaat oil» и ЗАО «N-oil Management». Уставный капитал Azerbaijan Pirsaat oil составляет 10 тыс. манатов, N-oil Management – 2 тыс. манатов. Представителями компаний являются гражданин Китая Тан Хинджи и Рауф Агаев соответственно.
Кроме того, в декабре прошлого года было зарегистрировано ООО «Fortis Agro» с уставным капиталом в 200 тыс. манатов. Представителем компании является Эльшад Байрамов, а также ООО «Mia Group» с уставным капиталом в 2 млн 500,1 тыс. манатов (официальным представителем является Эльдар Мамедов).
А.Мамедов
Азербайджан отправил миротворцев в Южный Судан
Баку и Эр-Рияд готовят договор о военном сотрудничестве – министр обороны Азербайджана
Пашинян оправдывается: я не обсуждал с президентом Алиевым в Давосе конкретные детали карабахского урегулирования
Агаларов заявил, что все обвинения США против него "из области фантастики"
Граждане Азербайджана пытались пронести из Ирана 2 кг героин в упаковках из-под стирального порошка
Около 80 новых учебников модульного типа планируют подготовить в Азербайджане – замминистра образования
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Глава минобороны ФРГ призывает РФ "играть по правилам"
Лидеры РФ и Турции обсудят активизацию контактов в сферах образования, науки, культуры и туризма
Абэ считает ненормальной ситуацию с отсутствием мирного договора с РФ, назвал переговоры с Путиным основательными
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Баку прошел открытый урок, посвященный Василию Перову
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»