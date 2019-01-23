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Внешняя политика 23.01.2019 17:35

Азербайджан отправил миротворцев в Южный Судан

Азербайджан направил двух офицеров в Южный Судан для участия в миротворческой миссии, проводимой под мандатом ООН.

«Два офицера азербайджанской армии отправлены в Южный Судан в качестве наблюдателя для участия в миротворческой миссии, проводимой под мандатом ООН», - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

Парламент Азербайджана 30 ноября 2018 года одобрил участие азербайджанских миротворцев в международной миссии в Южном Судане под мандатом ООН.

В составе миротворческих сил Азербайджан будет представлен четырьмя военнослужащими: тремя офицерами и одним наблюдателем.

Азербайджанские миротворцы в составе 120 человек, включая 6 офицеров, в настоящее время участвуют в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

Ранее азербайджанские военнослужащие принимали участие в миротворческих миссиях в Косово и Ираке.

Ф.Исазаде

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Тэги: СУДАН, МИРОТВОРЦЫ, ОТПРАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]