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Культура 23.01.2019 17:43

Агаларов заявил, что все обвинения США против него "из области фантастики"

Певец Эмин Агаларов заявил, что все обвинения, выдвинутые американской стороной против него, являются "из области фантастики".

Адвокат музыканта Скотт Балбер ранее сообщил телеканалу NBC, что спецпрокурор США по "делу России" Роберт Мюллер подал запрос на проведение допроса Э.Агаларова.

Во вторник Э.Агаларов написал в своем Twitter, что отменяет гастроли по США и Канаде по независящим от него причинам.

"Я не нарушил никаких законов, мне нечего скрывать. Если в результате меня где-то выцепят и посадят в какую-то камеру, где я много лет буду давать показания, что делать? Такова будет моя судьба, наверное. Я абсолютно не нарушил никаких границ, законов, и в принципе даже смешно. Все, что предъявляется - из области фантастики", - сказал Э.Агаларов в эфире телеканала "Россия 24".

Он также заявил, что вернет своим американским поклонникам деньги за купленные билеты, если не сможет перенести гастроли в США на другие даты.

"В последней статье я прочитал, что я российский или азербайджанский шпион... Зная меня, чем я занимаюсь, это действительно смешно. Жаль, что так произошло, в первую очередь потому, что люди, которые купили билеты за полгода, за год, ждали эти концерты. Я их подвел. И в случае полной отмены и невозможности назначить новые даты, естественно, я всем верну деньги", - добавил Э.Агаларов.

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Тэги: АГАЛАРОВ, ЗАЯВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]