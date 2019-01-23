Алекперов: сокращать нефтедобычу ОПЕК+ длительное время неправильно, добыча в США скоро стабилизируется

Соглашение ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи эффективно только точечно, в длительной перспективе негативно влияет на добычу и инвестиционные возможности России, заявил журналистам глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Сегодня соглашение ОПЕК+ влияет на текущую цену нашего продукта, но американский рынок демонстрирует уникальные показатели - США стали крупнейшим производителем. Эти ограничения сдерживают наши инвестиционные возможности, поэтому к соглашению надо подходить точечно. Я считаю, что на длительный период времени ограничивать добычу нефти - значит сокращать инвестиционную составляющую в РФ, что значит и (сокращение) рабочие места", - сказал он.

"Поэтому позиция компании и моя личная - точечно это эффективно, но в длительный период это может негативно повлиять на добычу нефти, привлечение новых технологий по разработке и на инвестиционную активность в РФ", - отметил глава НК.

"Первое полугодие надо посмотреть, как будут развиваться события по Ирану в апреле и тогда уже принимать решение. Цена нефти в $60 за баррель для России - та цена, которая удовлетворяет и бюджет, и инвестиционную составляющую, и экономические показатели нефтяных компаний", - отметил В.Алекперов.

"Точечно - это та динамика, которая демонстрирует остатки нефти как в плавучих, так и в стационарных резервуарах. Это та цена, которую рынок демонстрирует. Только два показателя - цена и остатки" - добавил он.

В.Алекперов также выразил мнение, что добыча нефти в США скоро стабилизируется, поскольку добыча показывает признаки падения, а новые месторождения не открываются.

"Мы только вышли из этого ограничения (по добыче нефти - ИФ) и снова вошли. На рынке США идет рост добычи и инвестиционная активность. Я считаю, что запасы действительно колоссальные, но сегодня месторождения Пермского бассейна и Eagl Ford находятся в зрелом состоянии. То, что демонстрирует сегодня очень много скважин в США, что не произведены гидроразрывы, показывает, что пласты ушли в экономически неэффективные - разрывать и тратить дополнительные деньги (неэффективно - ИФ), то есть это сигнал, что стабилизация добычи должна наступить. Все-таки рост (добычи был - ИФ) очень значительный, практически вертикальный, а новых провинций пока не открывается", - сказал он.

"МЭА говорило, что 2022-2023 годы будет стабилизация, я думаю, что если такими темпами пойдет разработка, а темпы очень высокие, то да, в этот период будет баланс, будет стабилизация. То есть надо компенсировать новыми запасами, то же самое, что предстоит и нам на территории РФ", - отметил В,Алекперов.