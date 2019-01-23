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Дальнее зарубежье 23.01.2019 20:32

Около 30 тыс. таксистов Мадрида и Барселоны бастуют против сервиса Uber - газета

В крупнейших городах Испании Мадриде и Барселоне с пятницы продолжается забастовка традиционных таксистов в знак протеста против неравных условий работы с водителями, которые обслуживают клиентов через онлайн-платформы Uber и Cabify, сообщает газета El Pais.

"В среду проходит очередной день бессрочной забастовки таксистов в Барселоне и Мадриде, водители протестуют против недобросовестной конкуренции в сфере пассажирских перевозок", - пишет газета.

По данным издания, забастовки таксистов начались в пятницу, 18 января. На этой неделе число бастующих приближается к 30 тысячам.

Как отмечает El Pais, таксисты заблокировали центр Мадрида (площадь Пуэрта-дель-Соль, улица Гран-Виа), значительно затруднив работу общественного транспорта (движение по некоторым маршрутам было отменено). В столице работают только около 100 таксистов - для инвалидов и тех, кому нужно попасть на процедуры в больницы. Сообщается, что около выставочного центра Фериа де Мадрид сжигают покрышки.

Представители регионального правительства готовы идти на переговоры ассоциацией таксистов Мадрида. В Барселоне уже прошло обсуждение условий, и онлайн-платформы Uber и Cabify могут покинуть рынок услуг города, если таксисты согласятся на предложенные правительством условия, которые оно объявит до вторника, 29 января.

Забастовки таксистов в Мадриде и Барселоне проходят не впервые. Их цель - добиться урегулирования ситуации с выдачей разрешений на прокат автомобиля с водителем (VTC), которыми пользуются сервисы автомобильных перевозок пассажиров Uber и Cabify. Суть в том, что лицензия стоит 140 тыс. евро, а разрешение VTC - 35 евро.

В середине марта Uber возобновил работу в Барселоне после почти четырехлетнего перерыва. Водители сервиса обязаны иметь лицензию VTC.

Власти Барселоны 26 июня утвердили квоты - на 30 лицензий таксистов должна приходиться одна лицензия VTC. После этого министерство развития Испании подало иск в суд о незаконности постановления городских властей. Суд принял иск к рассмотрению, что автоматически означало приостановку действия постановления властей Барселоны.

Стало расти число водителей с недорогой лицензией, что сказалось на имидже и востребованности других компаний такси. Местные таксисты устроили забастовки, которые распространились на другие города Испании, такие как Малага, Севилья, Валенсия, Аликанте, Сарагоса и Ла-Риоха.

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Тэги: ИСПАНИЯ, БАРСЕЛОНА, МАДРИД, ТАКСИСТЫ


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