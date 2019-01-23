Встреча глав государств Азербайджана и Армении в полном формате, как правило, организуется сопредседателями Минской группы ОБСЕ - АП Азербайджана

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на полях Давосского всемирного экономического форума может быть расценена как продолжение неофициальных встреч состоявшихся равнее в Душанбе и Санкт-Петербурге, отмечает завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Как известно, переговорный процесс ведется на уровне глав министерств иностранных дел Азербайджана и Армении. Так 16 января в Париже и 3 декабря 2018 года в Милане состоялись встречи глав МИД Армении и Азербайджана. В последующем также планируется организация встречи на уровне министров иностранных дел»,- отмечается в заявлении Х.Гаджиева.
«Как правило, встреча глав государств в полном формате, организуется сопредседателями Минской группы ОБСЕ», - сказал Х.Гаджиев.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»