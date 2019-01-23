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Карабахский конфликт 23.01.2019 18:50

Встреча глав государств Азербайджана и Армении в полном формате, как правило, организуется сопредседателями Минской группы ОБСЕ - АП Азербайджана

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на полях Давосского всемирного экономического форума может быть расценена как продолжение неофициальных встреч состоявшихся равнее в Душанбе и Санкт-Петербурге, отмечает завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Как известно, переговорный процесс ведется на уровне глав министерств иностранных дел Азербайджана и Армении. Так 16 января в Париже и 3 декабря 2018 года в Милане состоялись встречи глав МИД Армении и Азербайджана. В последующем также планируется организация встречи на уровне министров иностранных дел»,- отмечается в заявлении Х.Гаджиева.

«Как правило, встреча глав государств в полном формате, организуется сопредседателями Минской группы ОБСЕ», - сказал Х.Гаджиев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ДАВОСС, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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