Встреча глав государств Азербайджана и Армении в полном формате, как правило, организуется сопредседателями Минской группы ОБСЕ - АП Азербайджана

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на полях Давосского всемирного экономического форума может быть расценена как продолжение неофициальных встреч состоявшихся равнее в Душанбе и Санкт-Петербурге, отмечает завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Как известно, переговорный процесс ведется на уровне глав министерств иностранных дел Азербайджана и Армении. Так 16 января в Париже и 3 декабря 2018 года в Милане состоялись встречи глав МИД Армении и Азербайджана. В последующем также планируется организация встречи на уровне министров иностранных дел»,- отмечается в заявлении Х.Гаджиева.

«Как правило, встреча глав государств в полном формате, организуется сопредседателями Минской группы ОБСЕ», - сказал Х.Гаджиев.

Б.Рустамбеков