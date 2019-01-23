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Регион 23.01.2019 20:12

НАТО и Грузию беспокоит укрепление военных позиций России на Черном море - Столтенберг

Североатлантический альянс и Грузия обеспокоены наращиванием Россией своего военного потенциала в регионе Черного моря, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО и Грузия разделяют обеспокоенность в связи с наращиванием Россией военного потенциала в регионе Черного моря", - сказал он во время совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

"Мы усиливаем наше сотрудничество на море, включая обучение береговой охраны Грузии, больше взаимодействия между военно-морскими силами НАТО и Грузии, а также между объединенным центром морских операций Грузии и морским командованием НАТО", - отметил он.

При этом генсек альянса вновь заявил о поддержке со стороны НАТО территориальной целостности Грузии и призвал РФ отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии и вывести оттуда своих военных.

Кроме этого, Й.Столтенберг заявил, что в ходе встречи с С.Зурабишвили в среду стороны договорились продолжать работать над вступлением Грузии в НАТО.

Генсек назвал Тбилиси "уникальным" партнером альянса и напомнил, что Грузия в марте 2019 года примет у себя совместные с НАТО военные учения.

"Мы также приветствует успехи, которых вы добились с проведением реформ, включая более эффективные институты в сфере обороны и безопасности и модернизацию вооруженных сил. Я призываю вас продолжать следовать по этому пути и приветствую вашу приверженность задаче соответствовать ориентиру НАТО - затрачивать 2% ВВП на оборону", - добавил Й.Столтенберг.

Как сообщила пресс-служба президента Грузии, С.Зурабишвили в свою очередь отметила, что "интеграция в евроатлантические структуры является главным внешнеполитическим приоритетом Грузии, и в этом направлении мы добиваемся хороших результатов, что проявляется в укреплении обороноспособности и вооруженных сил нашей страны".

"Грузия является не только надежным партнером НАТО, но и действенным. Мы иногда делаем больше, чем страны члены альянса, к примеру, в отношении требования расходовать 2 процента ВВП на оборонную сферу и 20 процентов военного бюджета на закупку и модернизацию вооружения", - сказала С.Зурабишвили.

По ее словам, "в Грузии ждут принятия решения о ее вступлении в НАТО".

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Тэги: НАТО, ГРУЗИЯ, ЧЕРНОМОРЬЕ, БЕСПОКОЙСТВО


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