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ТЭК 23.01.2019 19:31

Цены на нефть слабо меняются, Brent повысилась до $61,56 за баррель

Нефтяной рынок в целом стабилен в ходе торгов в среду после падения накануне, инвесторы ожидают замедления роста добычи сланцевой нефти в США.

Мартовский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:19 мск подорожал на 6 центов, до $61,56 за баррель.

Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 3 цента, до $52,98 за баррель.

Позитивным фактором для нефтяного рынка стали признаки замедления роста добычи сланцевой нефти в США.

Согласно прогнозу Службы энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США, добыча нефти на семи основных сланцевых месторождениях страны в феврале поднимется на 62 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 8,179 млн б/с.

Если прогноз оправдается, прирост станет минимальным за девять месяцев.

"Повышенная волатильность цен, наблюдавшаяся большую часть четвертого квартала 2018 года, не способствовала росту добычи. Тем временем число пробуренных, но не завершенных скважин в США увеличилось в декабре на 218 единиц, до рекордных 8594", - говорит глава отдела стратегии на сырьевых рынках в ING Bank Уоррен Паттерсон.

Также внимание рынка направлено на данные о запасах топлива в США, которые будут обнародованы на день позже обычного в связи с тем, что в понедельник в Штатах отмечался День Мартина Лютера Кинга. Эксперты в среднем ожидают незначительного снижения запасов - на 158 тыс. баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]