Трамп готовится признать президентом Венесуэлы лидера оппозиции - СМИ

Президент США Дональд Трамп может в ближайшее время признать возглавляющего венесуэльскую оппозицию экс-председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.
Согласно данным телеканала, этот шаг Белый дом предпримет до конца недели.
США и ряд других стран ранее отказались признать победу Николаса Мадуро на выборах президента страны.
В Венесуэле в среду проходят массовые акции протеста против действующего правительства и президента Николаса Мадуро, чья инаугурация на новый президентский срок состоялась лишь две недели назад.
В США неоднократно критиковали режим Н.Мадуро. Накануне вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео выразили поддержку венесуэльской оппозиции и протестующим жителям страны, назвав Н.Мадуро узурпатором власти.
Ранее на этой неделе власти Венесуэлы смогли предотвратить попытку мятежа, после чего лидера оппозиции Хуана Гуаидо отстранили с поста председателя Национальной ассамблеи.
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