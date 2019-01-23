Экономики Китая и США не смогут обойтись друг без друга - зампред КНР

Китай и США не могут обойтись друг без друга, заявил в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе заместитель председателя КНР Ван Цишань.
"Экономики Китая и США взаимосвязаны и необходимы друг для друга, поэтому отношения наших стран должны быть взаимовыгодными", - сказал он, выступая на экономическом форуме в Давосе.
Он выразил уверенность, что ни одна из сторон не сможет обойтись без другой.
"Такова действительность: ни одна сторона не сможет без другой", - отметил Ван Цишань.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»