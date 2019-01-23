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Дальнее зарубежье 23.01.2019 23:10

Экономики Китая и США не смогут обойтись друг без друга - зампред КНР

Китай и США не могут обойтись друг без друга, заявил в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе заместитель председателя КНР Ван Цишань.

"Экономики Китая и США взаимосвязаны и необходимы друг для друга, поэтому отношения наших стран должны быть взаимовыгодными", - сказал он, выступая на экономическом форуме в Давосе.

Он выразил уверенность, что ни одна из сторон не сможет обойтись без другой.

"Такова действительность: ни одна сторона не сможет без другой", - отметил Ван Цишань.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, США, ОТНОШЕНИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]