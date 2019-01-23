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Демократы-конгрессмены намерены проверить законность допуска высокопоставленных сотрудников Белого дома к гостайнам

Демократы в Палате представителей Конгресса США инициируют проверку того, имел ли право целый ряд высокопоставленных сотрудников администрации США быть в курсе важнейших государственных тайн, передает в среду агентство Bloomberg.

Соответствующее письмо направил юрисконсульту Белого дома Пэту Чиполлоне глава комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Элайджа Каммингс.

При этом Э.Каммингс заявил о "серьезных" нарушениях протоколов безопасности, в связи с чем "самые охраняемые секреты нации были переданы официальным лицам, которые не должны были иметь доступ к ним".

По словам Э.Каммингса, его комитет интересует информация о допуске к государственным секретам таких лиц, как советник и зять президента США Джаред Кушнер и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Кроме того, конгрессменов интересует ряд бывших сотрудников американской администрации: экс-советник президента по вопросам нацбезопасности Майкл Флинн, бывший замсоветника по нацбезопасности К.Т.Макфарланд, экс-секретарь аппарата Белого дома Роберт Портер, бывший высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности Робин Таунли, бывший личный помощник президента США Джон Макэнти и экс-заместитель помощника главы администрации президента Себастьян Горка.

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Тэги: США, БЕЛЫЙ/ДОМ, СЕКРЕТНОСТЬ, ПРОВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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