Демократы-конгрессмены намерены проверить законность допуска высокопоставленных сотрудников Белого дома к гостайнам

Демократы в Палате представителей Конгресса США инициируют проверку того, имел ли право целый ряд высокопоставленных сотрудников администрации США быть в курсе важнейших государственных тайн, передает в среду агентство Bloomberg.
Соответствующее письмо направил юрисконсульту Белого дома Пэту Чиполлоне глава комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Элайджа Каммингс.
При этом Э.Каммингс заявил о "серьезных" нарушениях протоколов безопасности, в связи с чем "самые охраняемые секреты нации были переданы официальным лицам, которые не должны были иметь доступ к ним".
По словам Э.Каммингса, его комитет интересует информация о допуске к государственным секретам таких лиц, как советник и зять президента США Джаред Кушнер и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Кроме того, конгрессменов интересует ряд бывших сотрудников американской администрации: экс-советник президента по вопросам нацбезопасности Майкл Флинн, бывший замсоветника по нацбезопасности К.Т.Макфарланд, экс-секретарь аппарата Белого дома Роберт Портер, бывший высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности Робин Таунли, бывший личный помощник президента США Джон Макэнти и экс-заместитель помощника главы администрации президента Себастьян Горка.
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