Трамп обещал обратиться к нации по окончании шатдауна

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступит с обращением к нации по окончании шатдауна - приостановки работы госучреждений из-за отсутствия финансирования.

"Я выступлю с обращением тогда, когда шатдаун завершится", - написал он в своем твиттере.

Президент сообщил: "Из-за шатдауна спикер палаты представителей Конгресса Ненси Пелоси предложила мне выступить с обращением. Я согласился. Она затем изменила свое мнение опять же из-за шатдауна, предложила более позднюю дату. Это ее прерогатива".

"Я не ищу альтернативы обращению к Конгрессу, поскольку нет площадки, которая в плане истории, традиций, или важности могла бы конкурировать с палатой представителей. Я надеюсь выступить с грандиозным обращением к нации в ближайшем будущем", - добавил Д.Трамп.