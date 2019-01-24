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Трамп обещал обратиться к нации по окончании шатдауна

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступит с обращением к нации по окончании шатдауна - приостановки работы госучреждений из-за отсутствия финансирования.

"Я выступлю с обращением тогда, когда шатдаун завершится", - написал он в своем твиттере.

Президент сообщил: "Из-за шатдауна спикер палаты представителей Конгресса Ненси Пелоси предложила мне выступить с обращением. Я согласился. Она затем изменила свое мнение опять же из-за шатдауна, предложила более позднюю дату. Это ее прерогатива".

"Я не ищу альтернативы обращению к Конгрессу, поскольку нет площадки, которая в плане истории, традиций, или важности могла бы конкурировать с палатой представителей. Я надеюсь выступить с грандиозным обращением к нации в ближайшем будущем", - добавил Д.Трамп.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, НАЦИЯ, ОБРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]