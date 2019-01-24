Венесуэла ни с кем не разрывает дипотношения, заявляет провозгласивший себя президентом Гуаидо

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, заявил, что его страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.
"На основании полномочий, данных мне конституцией, сообщаю руководителям всех дипмиссий и всем находящимся в Венесуэле дипломатам, что наше государство желает, чтобы они сохранили дипломатическое присутствие в нашей стране", - говорится в заявлении Х.Гуаидо, размещённом в Twitter.
Ране президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с поддержавшими Х.Гуаидо США.
Х.Гуаидо, в свою очередь, заявил, что любые распоряжения, противоречащие его позиции, "не имеют законной силы и исходят от людей и структур, узурпировавших власть и не имеющих права высказываться по таким вопросам".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»