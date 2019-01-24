Туск надеется, что Европа объединится в поддержку демократических сил Венесуэлы

Председатель Европейского совета Дональд Туск считает нелегитимным мандат президента Венесуэлы Николаса Мадуро и рассчитывает на единство ЕС в солидарности с демократическими силами Венесуэлы.

"Я надеюсь, что вся Европа объединится в поддержку демократических сил в Венесуэле. В отличие от Мадуро, парламентская ассамблея, включая Хуана Гуаидо, имеет демократический мандат от граждан Венесуэлы", - написал Д.Туск в среду вечером в своем "Твиттере".

В минувшую среду возглавляющий венесуэльскую оппозицию экс-председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны проходят массовые манифестации противников главы государства Николаса Мадуро.

Власти Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, США, Канады, Аргентины заявили о признании Х.Гуаидо.

Со своей стороны Н.Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. Он дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию.

Комментируя акцию протеста оппозиции и решение Х.Гуаидо провозгласить себя временным президентом страны, Н.Мадуро предположил, что речь идёт о "самой бессмысленный попытке смены власти, когда-либо совершенной империалистами и теми, кто им прислуживает".