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Дальнее зарубежье 24.01.2019 09:07

Туск надеется, что Европа объединится в поддержку демократических сил Венесуэлы

Председатель Европейского совета Дональд Туск считает нелегитимным мандат президента Венесуэлы Николаса Мадуро и рассчитывает на единство ЕС в солидарности с демократическими силами Венесуэлы.

"Я надеюсь, что вся Европа объединится в поддержку демократических сил в Венесуэле. В отличие от Мадуро, парламентская ассамблея, включая Хуана Гуаидо, имеет демократический мандат от граждан Венесуэлы", - написал Д.Туск в среду вечером в своем "Твиттере".

В минувшую среду возглавляющий венесуэльскую оппозицию экс-председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны проходят массовые манифестации противников главы государства Николаса Мадуро.

Власти Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, США, Канады, Аргентины заявили о признании Х.Гуаидо.

Со своей стороны Н.Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. Он дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию.

Комментируя акцию протеста оппозиции и решение Х.Гуаидо провозгласить себя временным президентом страны, Н.Мадуро предположил, что речь идёт о "самой бессмысленный попытке смены власти, когда-либо совершенной империалистами и теми, кто им прислуживает".

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Тэги: ЕВРОПА, ВЕНЕСУЭЛА, РЕАКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]