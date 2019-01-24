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Дальнее зарубежье 24.01.2019 09:18

Ким Чен Ын получил письмо от Трампа - СМИ

Северокорейский лидер Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа и выразил удовлетворение состоявшимися в Вашингтоне переговорами, сообщает ЦТАК.

"Ким Ен Чхоль вручил ему личное письмо, (...) отправленное президентом Трампом, Верховный лидер выразил большое удовлетворение", - говорится в сообщении.

Согласно агентству, Ким Чен Ын высоко оценил "необычную решимость и волю" Д.Трампа урегулировать вопросы, стоящие перед двумя странами в ходе предстоящего второго саммита.

"Ким Чен Ын сказал, что мы будем верить в позитивный образ мышления президента Трампа, ждать терпеливо и добросовестно и вместе с США шаг за шагом продвигаться к цели, которую должны достичь две страны - КНДР и США", - говорится в сообщении.

Эти замечания были сделаны во время встречи лидера КНДР с делегацией, которая прибыла в страну после недавнего визита в Вашингтон.

Ранее зампредседателя Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхоль встретился в США с госсекретарем Майком Помпео и доставил письмо лидера КНДР Ким Чен Ына президенту США Дональду Трампу.

После этого Белый дом объявил, что рассчитывает на встречу Ким Чен Ына и Д.Трампа в конце февраля.

Прежде СМИ предполагали, что саммит могут принять Таиланд или Вьетнам.

Первый американо-северокорейский саммит состоялся в июне прошлого года в Сингапуре. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.

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Тэги: КНДР, США, ПИСЬМО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]