Ким Чен Ын получил письмо от Трампа - СМИ

Северокорейский лидер Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа и выразил удовлетворение состоявшимися в Вашингтоне переговорами, сообщает ЦТАК.
"Ким Ен Чхоль вручил ему личное письмо, (...) отправленное президентом Трампом, Верховный лидер выразил большое удовлетворение", - говорится в сообщении.
Согласно агентству, Ким Чен Ын высоко оценил "необычную решимость и волю" Д.Трампа урегулировать вопросы, стоящие перед двумя странами в ходе предстоящего второго саммита.
"Ким Чен Ын сказал, что мы будем верить в позитивный образ мышления президента Трампа, ждать терпеливо и добросовестно и вместе с США шаг за шагом продвигаться к цели, которую должны достичь две страны - КНДР и США", - говорится в сообщении.
Эти замечания были сделаны во время встречи лидера КНДР с делегацией, которая прибыла в страну после недавнего визита в Вашингтон.
Ранее зампредседателя Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхоль встретился в США с госсекретарем Майком Помпео и доставил письмо лидера КНДР Ким Чен Ына президенту США Дональду Трампу.
После этого Белый дом объявил, что рассчитывает на встречу Ким Чен Ына и Д.Трампа в конце февраля.
Прежде СМИ предполагали, что саммит могут принять Таиланд или Вьетнам.
Первый американо-северокорейский саммит состоялся в июне прошлого года в Сингапуре. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.
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