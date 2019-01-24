Профиль президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Twitter все еще обозначен "синей галочкой", которая свидетельствует о подлинности страниц публичных личностей.

При этом аккаунты Николаса Мадуро в Facebook и Instagram лишились такого значка.

В то же время страницы главы оппозиционного парламента Хуана Гуаидо, взявшего на себя полномочия президента Венесуэлы, по-прежнему считаются подлинными.

О причинах таких изменений пока не сообщается.

В минувшую среду возглавляющий венесуэльскую оппозицию экс-председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны проходили массовые манифестации противников главы государства Николаса Мадуро.