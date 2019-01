В настоящее время в условиях 4-й промышленной революции в мире происходят процессы дигитализации и стремительной трансформации экономики стран мира. Став энергетическим и транспортным центром региона в результате деятельности за последние 25 лет, Азербайджан также находится на пороге 4-й промышленной революции, и дигитализация экономики, формирование экономики знаний, применение инноваций имеют важное значение.

В последние годы реализовываются ряд важных проектов по развитию международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Азербайджанской Республики, укреплению транзитного потенциала страны. В настоящее время компания AzerTelecom, являющаяся дочерней компанией Bakcell - первого оператора мобильной связи в Азербайджане, начала программу "Azerbaijan Digital Hub" по превращению Азербайджана в "Цифровой Центр" региона.

Основные цели программы "Azerbaijan Digital Hub"

Основная цель программы "Azerbaijan Digital Hub" - развитие телекоммуникационной экосистемы Азербайджана до уровня самых современных мировых стандартов, снижение к минимуму зависимость страны от зарубежных стран при покупке Интернета, а в будущем превращение Азербайджана в центральную страну в сфере продаж Интернета в регионе и преобразование из страны, импортирующей цифровые услуги, в производителя и экспортирующую эти услуги в соседние регионы под брендом "Made in Azerbaijan".

В рамках программы "Azerbaijan Digital Hub", превращение Азербайджана в Цифровой Центр региона, охватывающий Кавказ, Ближний Восток, Среднюю Азию и Южную Азию обеспечит улучшение доступа к различным цифровым услугам для населения в регионе, насчитывающем 1,8 миллиарда человек (около четверти населения мира). Превращение нашей страны в центральную страну не только в Интернет-транзите, но и в продаже Интернета означает, что в мировую Интернет карту будет добавлен Баку, наряду с такими интернет-хабами, как Лондон, Франкфурт, София, Стамбул, Москва, Амстердам и Дубай. Данная программа также поможет привлечению мировых брендов (Apple, Google, Amazon, Alibaba, Facebook, Netflix и т.д.) в Цифровой Центр.

В результате реализации программы "Azerbaijan Digital Hub", превращение Азербайджана в Цифровой Центр региона будет способствовать участию Азербайджана в инициированном Китайским правительством проекте "Belt and Road Initiative" (”Один пояс и один путь”). Проект "Belt and Road Initiative" включает в себя развитие инфраструктуры и вложение инвестиций в Европе, Азии и Африке, а Азербайджан также становится частью глобального проекта "Belt and Road Initiative" в качестве "Цифрового Центра".

Реализация проекта приведет к пересечению в Азербайджане инфраструктуры различных важных магистральных фибер-оптических сетей в направлениях Север-Юг, Восток-Запад. Помимо пересечения глобальных транзитных магистральных сетей в Азербайджане, в стране будет создан крупнейший в регионе Data-Центр. Вместе с ЗАО ”Азербайджанские Железные Дороги”, компания AzerTelecom начала строительство новых устойчивых магистральных волоконно-оптических кабельных линий вдоль железнодорожной защитной полосы и были сделаны необходимые инвестиции. Это позволит магистральным линиям в направлении Восток-Запад и Север-Юг пересекаться в Азербайджане.

Программа имеет важные преимущества

Программа "Azerbaijan Digital Hub" имеет важные преимущества для нашей страны. Наряду с вышесказанным, преимуществами также являются: появление новых возможностей для развития экономики страны без привлечения государственных инвестиций, создание в регионе цифрового логистического центра, и содействие программы в цифровую экономику путем стимулирования инвестиций в ненефтяной сектор и придачи сильного импульса его развитию. Реализация проекта также будет способствовать развитию электронных услуг и кибербезопасности страны.

В рамках программы "Azerbaijan Digital Hub" также будут созданы новые рабочие места в цифровой сфере, будут созданы новые возможности для предотвращения какой-либо утечки интеллектуального капитала и возвращения высококвалифицированных азербайджанских специалистов, находящихся за рубежом, а также будет сформирована благоприятная экосистема для развития стартапов и их пребывания в Азербайджане. Программа также будет способствовать развитию малого и среднего предпринимательства и развитию Цифровой Экономики в Азербайджане.