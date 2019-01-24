Пресс-релиз

29 января в Азербайджанском государственном театральном музее имени Джафара Джаббарлы в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в городе Баку «Беседы об искусстве» пройдет лекторий на тему «Русская драматургия в работах азербайджанских режиссеров». С докладами выступят научные сотрудники музея Матанат Дадашева и Нуртан Шабанова. В них они коснутся вклада русских режиссеров и артистов в становление азербайджанского профессионального театра и истории постановок драматических произведений российских авторов на азербайджанской сцене.
Начало – в 12:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Азербайджан и Швейцария заинтересованы в развитии экономического сотрудничества
Встреча лидеров Азербайджана и Армении в полном формате, как правило, организуется сопредседателями Минской группы ОБСЕ - АП Азербайджана
ГНФАР отбирает поставщика автоматизированной системы управления ERP
AzerGold отбирает подрядчика разведочного бурения
Нефть продолжает дешеветь на сигналах роста запасов, цена Brent опустилась до $60,9 за баррель
Азербайджан на II Евроиграх в Минске могут представить более 50 спортсменов – министр спорта
Агаларов заявил, что все обвинения США против него "из области фантастики"
Граждане Азербайджана пытались пронести из Ирана 2 кг героин в упаковках из-под стирального порошка
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Грузия признала временным президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуаидо
Ведущая иранского телеканала Press TV выпущена на свободу в США
Глава МИД Дании заявил о поддержке Гуаидо, провозгласившего себя президентом Венесуэлы
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»