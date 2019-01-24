Пресс-релиз

29 января в Азербайджанском государственном театральном музее имени Джафара Джаббарлы в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в городе Баку «Беседы об искусстве» пройдет лекторий на тему «Русская драматургия в работах азербайджанских режиссеров». С докладами выступят научные сотрудники музея Матанат Дадашева и Нуртан Шабанова. В них они коснутся вклада русских режиссеров и артистов в становление азербайджанского профессионального театра и истории постановок драматических произведений российских авторов на азербайджанской сцене.

Начало – в 12:00 часов.

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Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов