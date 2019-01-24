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24.01.2019 09:16

Пресс-релиз

29 января в Азербайджанском государственном театральном музее имени Джафара Джаббарлы в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в городе Баку «Беседы об искусстве» пройдет лекторий на тему «Русская драматургия в работах азербайджанских режиссеров». С докладами выступят научные сотрудники музея Матанат Дадашева и Нуртан Шабанова. В них они коснутся вклада русских режиссеров и артистов в становление азербайджанского профессионального театра и истории постановок драматических произведений российских авторов на азербайджанской сцене.

Начало – в 12:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]