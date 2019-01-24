МИД Кубы осудил действия венесуэльской оппозиции

МИД Кубы выступил в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Твердую поддержку и солидарность Кубы конституционному президенту Николасу Мадуро в условиях попытки переворота. Независимая воля народа Венесуэлы возобладает перед империалистической интервенцией", - написал на своей страничке в Twitter глава МИД Кубы Бруно Родригес Парилья.

"История рассудит тех, кто сблизился и поддержал мятежную узурпацию", - отметил он.