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Дальнее зарубежье 24.01.2019 09:17

МИД Кубы осудил действия венесуэльской оппозиции

МИД Кубы выступил в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Твердую поддержку и солидарность Кубы конституционному президенту Николасу Мадуро в условиях попытки переворота. Независимая воля народа Венесуэлы возобладает перед империалистической интервенцией", - написал на своей страничке в Twitter глава МИД Кубы Бруно Родригес Парилья.

"История рассудит тех, кто сблизился и поддержал мятежную узурпацию", - отметил он.

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Тэги: КУБА, ВЕНЕСУЭЛА, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]