Сенатор-республиканец от американского штата Флорида Марко Рубио обратился к госдепу с призывом выдворить венесуэльских дипломатов из США.

"Я обращаюсь к государственному департаменту с настоятельной просьбой выдворить всех дипломатов Мадуро, находящихся в США", - написал он на своей страничке в Twitter.

Он также выступил с просьбой к государственному департаменту с просьбой, чтобы внешнеполитическое ведомство США признало венесуэльский дипломатический корпус, который назначит провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо.

М.Рубио также напомнил о том, что Вашингтон рассматривает "все меры" на случай, если президент Венесуэлы Н.Мадуро решит прибегнуть к насилию в стране.

Ранее после того, как американский президент Дональд Трамп признал временным президентом Венесуэлы Х.Гуаидо, Н.Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США.