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Дальнее зарубежье 24.01.2019 09:22

Американский сенатор призвал госдеп США выдворить "дипломатов Мадуро" из страны

Сенатор-республиканец от американского штата Флорида Марко Рубио обратился к госдепу с призывом выдворить венесуэльских дипломатов из США.

"Я обращаюсь к государственному департаменту с настоятельной просьбой выдворить всех дипломатов Мадуро, находящихся в США", - написал он на своей страничке в Twitter.

Он также выступил с просьбой к государственному департаменту с просьбой, чтобы внешнеполитическое ведомство США признало венесуэльский дипломатический корпус, который назначит провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо.

М.Рубио также напомнил о том, что Вашингтон рассматривает "все меры" на случай, если президент Венесуэлы Н.Мадуро решит прибегнуть к насилию в стране.

Ранее после того, как американский президент Дональд Трамп признал временным президентом Венесуэлы Х.Гуаидо, Н.Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, ДИПЛОМАТЫ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]