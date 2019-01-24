Глава МИД Германии призывает политиков Венесуэлы отказаться от насилия

Глава МИД Германии Хайко Маас призывает политиков Венесуэлы отказаться от насилия.
"Мы призываем все стороны к благоразумию и отказу от насилия", - цитирует министра Twitter-аккаунт МИД ФРГ.
Сам Х.Маас в настоящее время находится в США.
Как отмечается в сообщении, Берлин будет согласовывать свою реакцию с партнерами по ЕС.
В минувшую среду а Венесуэле прошли антиправительственные акции протеста. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Его признали лидером Венесуэлы США, Канада и ряд латиноамериканских стран.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»