Глава МИД Германии призывает политиков Венесуэлы отказаться от насилия

Глава МИД Германии Хайко Маас призывает политиков Венесуэлы отказаться от насилия.

"Мы призываем все стороны к благоразумию и отказу от насилия", - цитирует министра Twitter-аккаунт МИД ФРГ.

Сам Х.Маас в настоящее время находится в США.

Как отмечается в сообщении, Берлин будет согласовывать свою реакцию с партнерами по ЕС.

В минувшую среду а Венесуэле прошли антиправительственные акции протеста. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Его признали лидером Венесуэлы США, Канада и ряд латиноамериканских стран.