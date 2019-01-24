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Дальнее зарубежье 24.01.2019 09:33

Глава МИД Германии призывает политиков Венесуэлы отказаться от насилия

Глава МИД Германии Хайко Маас призывает политиков Венесуэлы отказаться от насилия.

"Мы призываем все стороны к благоразумию и отказу от насилия", - цитирует министра Twitter-аккаунт МИД ФРГ.

Сам Х.Маас в настоящее время находится в США.

Как отмечается в сообщении, Берлин будет согласовывать свою реакцию с партнерами по ЕС.

В минувшую среду а Венесуэле прошли антиправительственные акции протеста. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Его признали лидером Венесуэлы США, Канада и ряд латиноамериканских стран.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, ВЕНЕСУЭЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]