ЕС выступает в поддержку Национального собрания Венесуэлы - Могерини

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что нельзя проигнорировать массовый призыв народа Венесуэлы к демократии и свободному определению своей судьбы.

"ЕС полностью поддерживает Национальное собрание как демократически избранный институт, полномочия которого необходимо восстановить и уважать", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в ночь на четверг.

В коммюнике отмечается, что ЕС настоятельно призывает "к немедленному политическому процессу, ведущему к свободным и заслуживающим доверия выборам, в соответствии с конституционным порядком".

"Гражданские права, свобода и безопасность всех членов Национального собрания, включая его председателя Хуана Гуаидо, должны соблюдаться и полностью уважаться", - подчеркивается в заявлении Ф.Могерини.

Она указала на то, что насилие и чрезмерное применение силы подразделениями безопасности совершенно неприемлемы и наверняка не разрешат кризис. "Народ Венесуэлы имеет право на мирные демонстрации, он может свободно выбирать своих лидеров и определять свое будущее", - подчеркнула Ф.Могерини.

Она заверила, что Европейский союз и его государства-члены "по-прежнему готовы поддержать восстановление демократии и верховенства права в Венесуэле посредством надежного мирного политического процесса в соответствии с венесуэльской конституцией".