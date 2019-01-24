Глава МИД Дании заявил о поддержке Гуаидо, провозгласившего себя президентом Венесуэлы

Глава МИД Дании Андерс Самуэльсен выразил свою поддержку экс-спикеру парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо, который в минувшую среду провозгласил себя временным президентом этой страны.

"Новая надежда в Венесуэле. Дания всегда будет поддерживать легитимно избранные демократические институты - в частности, парламентскую ассамблею, включая Хуана Гуаидо", - написал А.Самуэльсен в своем Twitter.

В минувшую среду в Венесуэле прошли антиправительственные акции протеста. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Его уже признали лидером Венесуэлы США, Канада и ряд латиноамериканских стран.