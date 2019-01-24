Ведущая иранского телеканала Press TV выпущена на свободу в США

Журналистка и ведущая англоязычного телеканала Press TV Марзие Хашеми была освобождена из тюрьмы в Вашингтоне в среду вечером, сообщает Associated Press.
Как отмечает агентство, за 10 дней задержания М.Хашеми дважды представала перед окружным судом в Вашингтоне. Согласно судебным документам, она должна была быть отпущена сразу после дачи показаний перед большим жюри.
В судебных документах отсутствуют подробности уголовного дела, по которому она проходила свидетелем.
Человек, знакомый с ситуацией, заявил агентству на условиях анонимности, что М.Хашеми дала показания как важный свидетель и была отпущена на свободу.
15 января о задержании своей ведущей сообщил телеканал Press TV.
"Нам сообщили, что журналист и ведущая новостей Марзие Хашеми была арестована и заключена под стражу в Вашингтоне. Причины ее ареста неизвестны, ей не было предъявлено никаких официальных обвинений", - сообщил телеканал в своем Twitter.
М.Хашеми родилась в США, но в данное время проживает в Тегеране. По словам ее сына, раз в год она приезжает в Штаты, чтобы навестить семью.
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