Эрдоган позвонил Мадуро и заявил о своей поддержке - пресс-секретарь турецкого президента

,Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро заявил о своей поддержке, сообщил представитель главы турецкого государства Ибрагим Калын.
"Мадуро, брат! Не сдавайся, Турция с тобой, сказал Эрдоган по телефону", - написал в своем Twitter И.Калын.
Как сообщалось, в минувшую среду в Венесуэле прошли антиправительственные акции протеста. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Х.Гуаидо поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.
В поддержку Н.Мадуро высказываются Мексика, Куба, Боливия и Турция.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»