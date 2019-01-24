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Эрдоган позвонил Мадуро и заявил о своей поддержке - пресс-секретарь турецкого президента

,Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро заявил о своей поддержке, сообщил представитель главы турецкого государства Ибрагим Калын.

"Мадуро, брат! Не сдавайся, Турция с тобой, сказал Эрдоган по телефону", - написал в своем Twitter И.Калын.

Как сообщалось, в минувшую среду в Венесуэле прошли антиправительственные акции протеста. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Х.Гуаидо поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.

В поддержку Н.Мадуро высказываются Мексика, Куба, Боливия и Турция.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЕНЕСУЭЛА, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]