Панама признала Гуаидо в качестве президента Венесуэлы, призывает к обеспечению мира в стране

Панама признает Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы, написала вице-президент и глава МИД страны Исабель Сен Мало в своем Twitter.

"Панама признает Хуана Гуаидо в качестве руководителя Боливарианской Республики Венесуэла. Мы призываем к обеспечению мира в братской стране. Мы поддерживаем процесс демократического перехода в рамках диалога и терпимости", - говорится в сообщении.

В минувшую среду возглавляющий венесуэльскую оппозицию экс-председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны проходят массовые манифестации противников главы государства Николаса Мадуро.

О признании Х.Гуаидо уже заявили власти Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, США, Канады, Аргентины.