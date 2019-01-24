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Дальнее зарубежье 24.01.2019 09:33

Мадуро призывал "закаленный в боях народ" собираться на защиту стабильности Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал граждан страны в складывающихся условиях проявлять бдительность.

"Я призываю закаленный в боях народ быть бдительным, с одной стороны посвящать себя работе и учебе, с другой - собираться на защиту стабильности родины", - написал он на своей страничке в Twitter.

"Нет движению в поддержку перевороту, нет вмешательству, Венесуэла хочет мира", - добавил он.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ПРЕЗИДЕНТ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]