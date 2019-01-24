Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал граждан страны в складывающихся условиях проявлять бдительность.

"Я призываю закаленный в боях народ быть бдительным, с одной стороны посвящать себя работе и учебе, с другой - собираться на защиту стабильности родины", - написал он на своей страничке в Twitter.

"Нет движению в поддержку перевороту, нет вмешательству, Венесуэла хочет мира", - добавил он.