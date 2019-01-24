США отказали Мадуро в праве разрывать дипотношения

Соединенные Штаты будут поддерживать дипломатические отношения с Венесуэлой через объявившего себя президентом экс-спикера венесуэльского парламента Хуана Гуаидо, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Соединенные Штаты поддерживают дипотношения с Венесуэлой, и будут осуществлять отношения с Венесуэлой через правительство временного президента Хуана Гуаидо, который пригласил нас оставаться в Венесуэле", - говорится в распространенном американским госдепартаментом заявлении М.Помпео.
Дипломат также заявил, что не признает заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о разрыве дипотношений с США.
"США не признают режим Мадуро в качестве правительства Венесуэлы. Соответственно Соединенные Штаты не считают, что у бывшего президента Николаса Мадуро есть законное право разрывать дипотношения", - сказал госсекретарь.
Одновременно М.Помпео предупредил, что Вашингтон готов "привлечь к ответственности всех, кто будет угрожать безопасности нашей дипмиссии и ее сотрудников".
Ранее Н.Мадуро в ответ на признание президентом Дональдом Трампом Х.Гуаидо заявил о своем решении разорвать дипотношения с США.
В минувшую среду возглавляющий венесуэльскую оппозицию экс-председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Это произошло на фоне массовых манифестаций противников Н.Мадуро в Каракасе и других городах страны.
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