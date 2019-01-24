Президент Боливии Эво Моралес Айма выступил в поддержку венесуэльского коллеги Николаса Мадуро.

"Наша солидарность с венесуэльским народом и братом Николасом Мадуро в эти решающие часы, когда лапы империализма снова пытаются нанести смертельные раны демократии и самоопределению народов Южной Америки", - написал он на своей страничке в Twitter.

"Мы никогда не будем задним двором США", - добавил он.