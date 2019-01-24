Уругвай и Мексика выразили готовность содействовать диалогу властей и оппозиции в Венесуэле

Правительства Мексики и Уругвая выступили с совместным призывом к властям и оппозиции Венесуэлы изыскать мирное и демократическое решение в складывающихся условиях.
"Мексика и Уругвай пристально следят за последними событиями в Боливарианской республике Венесуэла. Правительства Уругвая и Мексики совместно призывают все вовлеченные стороны, как внутри, так и вовне страны снизить напряженность, избегать эскалации насилия, что может привести к осложнению ситуации", - говорится в коммюнике, распространенном канцелярией президента Уругвая.
"В соответствии с принципами международного права Мексика и Уругвай призывают всех имеющих отношение к происходящему изыскать мирное и демократическое решение перед сложностями, с которыми сталкивается Венесуэла. Ради достижения этого обе страны предлагают инициировать доверительный и всеобъемлющий переговорный процесс при полном уважении к правовому государству и правам человека", - отмечается в документе.
"Правительства Уругвая и Мексики в соответствии с декларациями ООН, ЕС, а также правительств Испании и Португалии, заявляют о полной поддержке и готовности работать совместно ради достижения стабильности, благоденствия и мира в Венесуэле", - подчеркивается в коммюнике.
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