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Дальнее зарубежье 24.01.2019 09:38

Уругвай и Мексика выразили готовность содействовать диалогу властей и оппозиции в Венесуэле

Правительства Мексики и Уругвая выступили с совместным призывом к властям и оппозиции Венесуэлы изыскать мирное и демократическое решение в складывающихся условиях.

"Мексика и Уругвай пристально следят за последними событиями в Боливарианской республике Венесуэла. Правительства Уругвая и Мексики совместно призывают все вовлеченные стороны, как внутри, так и вовне страны снизить напряженность, избегать эскалации насилия, что может привести к осложнению ситуации", - говорится в коммюнике, распространенном канцелярией президента Уругвая.

"В соответствии с принципами международного права Мексика и Уругвай призывают всех имеющих отношение к происходящему изыскать мирное и демократическое решение перед сложностями, с которыми сталкивается Венесуэла. Ради достижения этого обе страны предлагают инициировать доверительный и всеобъемлющий переговорный процесс при полном уважении к правовому государству и правам человека", - отмечается в документе.

"Правительства Уругвая и Мексики в соответствии с декларациями ООН, ЕС, а также правительств Испании и Португалии, заявляют о полной поддержке и готовности работать совместно ради достижения стабильности, благоденствия и мира в Венесуэле", - подчеркивается в коммюнике.

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Тэги: УРУГВАЙ, МЕКСИКА, ВЕНЕСУЭЛА, ИНИЦИАТИВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]