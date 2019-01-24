Манат подешевел к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 24 января сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 24 января ЦБА установил 1,9356 манат/1EUR (23 января – 1,9323 манат/1 EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 24 января сохранил 0,0257 манат/1 RUB (23 января – 0,0256 манат/1 RUB).
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»