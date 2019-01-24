Нефть продолжает дешеветь на сигналах роста запасов, цена Brent опустилась до $60,9 за баррель

Цены на нефть продолжают снижаться в четверг на сигналах ухудшения перспектив мировой экономики и роста запасов в США.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Венесуэлы на информации о возможности введения Штатами новых санкций в отношении этой страны.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 составляет $60,9 за баррель, что на $0,24 (0,39%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В среду эти контракты снизились в цене на $0,36 (0,59%) - до $61,14 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,21 (0,4%) - до $52,41 за баррель. По итогам торгов 23 января контракт снизился в цене на $0,39 (0,74%) - до $52,62 за баррель.

Данные Американского института нефти (API) в среду указали на рост запасов нефти в США за минувшую неделю на 6,55 млн баррелей. Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в четверг.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в стране за минувшую неделю на 750 тыс. баррелей.

Ситуация вокруг Венесуэлы ограничила падение нефтяного рынка в среду.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп официально признал исполняющим обязанности президента Венесуэлы бывшего председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, после чего президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США.

Источники Bloomberg сообщили, что администрация Д.Трампа подготовила пакет санкций в отношении Венесуэлы, однако пока не приняла решения о том, стоит ли их вводить. Ранее в этом месяце Белый дом предупредил американских нефтепереработчиков, что рассматривает возможность введения санкций против Венесуэлы, посоветовав им искать альтернативные источники закупки нефти.