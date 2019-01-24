Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9323 RUR   0.0256 GBR   2.2017 TRY   0.3181

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.62 -0.39 Brent 61.14 -0.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10° 26 Янв 27 Янв 13°

Дальнее зарубежье 24.01.2019 09:42

"Группа Лимы" поддержала Хуана Гуаидо как временного президента Венесуэлы

Подавляющая часть стран, входящих в "Группу Лимы", поддержала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, как временного президента этой страны.

В распространенном коммюнике представители 11 из 14 входящих в эту организацию стран заявили о "поддержке начала демократических изменений в Венесуэле и проведения в кратчайший срок выборов в этой стране с участием всех политических сил".

Этот документ подписан от имени Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Панамы, Парагвая и Перу.

Мексика продолжает поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Гайана и Сент-Люсия пока не объявили о позиции в отношении ситуации в Венесуэле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, СИТУАЦИЯ, ОЦЕНКА


Похожие новости


Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Венесуэле Не менее 14 человек погибли в ходе демонстраций в Венесуэле, сотни задержаны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]