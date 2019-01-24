"Группа Лимы" поддержала Хуана Гуаидо как временного президента Венесуэлы

Подавляющая часть стран, входящих в "Группу Лимы", поддержала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, как временного президента этой страны.

В распространенном коммюнике представители 11 из 14 входящих в эту организацию стран заявили о "поддержке начала демократических изменений в Венесуэле и проведения в кратчайший срок выборов в этой стране с участием всех политических сил".

Этот документ подписан от имени Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Панамы, Парагвая и Перу.

Мексика продолжает поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Гайана и Сент-Люсия пока не объявили о позиции в отношении ситуации в Венесуэле.