"Группа Лимы" поддержала Хуана Гуаидо как временного президента Венесуэлы

Подавляющая часть стран, входящих в "Группу Лимы", поддержала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, как временного президента этой страны.
В распространенном коммюнике представители 11 из 14 входящих в эту организацию стран заявили о "поддержке начала демократических изменений в Венесуэле и проведения в кратчайший срок выборов в этой стране с участием всех политических сил".
Этот документ подписан от имени Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Панамы, Парагвая и Перу.
Мексика продолжает поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Гайана и Сент-Люсия пока не объявили о позиции в отношении ситуации в Венесуэле.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»