ГНФАР отбирает поставщика автоматизированной системы управления ERP

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) отбирает поставщика автоматизированной системы управления (Enterprise Resource Planning/ERP), говорится в объявлении фонда.

Отбор проводится методом открытого тендера и включает два этапа.

Тендерная процедура по первому этапу состоится 11 марта в 11:00, по второму этапу –22 мая в 10:00.

Прием первичных тендерных предложений компаний (техническое предложение без указания цены) для первого этапа отбора осуществляется до 18:00 7 марта, окончательных тендерных предложений для второго этапа (техническое и финансовое предложения) – до 18:00 21 мая.

Стоимость участия в тендере – 500 манатов.

Телефон для справок: (+99412) 498-77-53. Контактное лицо –Айнур Самедова (внут. 1006). Контактное лицо по юридическим вопросам – Камаля Рагимова (внут. 8023).

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова