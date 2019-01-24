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Инфраструктура и тендеры 24.01.2019 10:26

ГНФАР отбирает поставщика автоматизированной системы управления ERP

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) отбирает поставщика автоматизированной системы управления (Enterprise Resource Planning/ERP), говорится в объявлении фонда.

Отбор проводится методом открытого тендера и включает два этапа.

Тендерная процедура по первому этапу состоится 11 марта в 11:00, по второму этапу –22 мая в 10:00.

Прием первичных тендерных предложений компаний (техническое предложение без указания цены) для первого этапа отбора осуществляется до 18:00 7 марта, окончательных тендерных предложений для второго этапа (техническое и финансовое предложения) – до 18:00 21 мая.

Стоимость участия в тендере – 500 манатов.

Телефон для справок: (+99412) 498-77-53. Контактное лицо –Айнур Самедова (внут. 1006). Контактное лицо по юридическим вопросам – Камаля Рагимова (внут. 8023).

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГНФАР, ПОСТАВЩИК, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]