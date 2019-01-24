Грузия признала временным президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуаидо

Грузия вслед за США, Канадой и странами Южной Америки признала лидера оппозиции Венесуэлы временным президентом страны.

"Грузия признает лидера оппозиции Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Грузия приветствует заявление наших партнеров и борьбу венесуэльского народа за демократию и свободу", - написал в четверг в Twitter министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Несколько лет назад Венесуэла признала независимость Абхазии и Южной Осетии, что вызвало крайне негативную реакцию в Тбилиси.

В минувшую среду в Венесуэле прошли антиправительственные акции протеста. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. К настоящему моменту Х.Гуаидо поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.

В поддержку президента Николаса Мадуро высказываются Мексика, Куба, Боливия и Турция.