Грузия признала временным президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуаидо

Грузия вслед за США, Канадой и странами Южной Америки признала лидера оппозиции Венесуэлы временным президентом страны.
"Грузия признает лидера оппозиции Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Грузия приветствует заявление наших партнеров и борьбу венесуэльского народа за демократию и свободу", - написал в четверг в Twitter министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Несколько лет назад Венесуэла признала независимость Абхазии и Южной Осетии, что вызвало крайне негативную реакцию в Тбилиси.
В минувшую среду в Венесуэле прошли антиправительственные акции протеста. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. К настоящему моменту Х.Гуаидо поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»